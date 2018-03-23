Online’ın payını yüzde 15’e çıkaracak
Türkiye yapı sektörü pazarı yaklaşık 40 milyar TL’lik hacme sahip. Yüzde 100 yerli sermayeli Tekzen ise yüzde 12’lik pazar payıyla sektörün önde gelenlerinden. Tekzen mağazaları her yıl yaklaşık 40 milyon müşteri çekiyor.
Türkiye genelinde 56 ilde 131 mağazaya ulaşan Tekzen, 2017 yılında 15 yeni mağaza açtı. 2018 yılında ise 20 mağaza daha açılması planlanıyor. Halen 3 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, bu yıl yeni açılacak mağazaları için 300 kişi daha işe alacak.
Bu yıl ilk kez KKTC mağazaları ile yurtdışına açılacaklarını belirten Tekzen Pazarlama Müdürü Mehmet Cem Kızılkaya, geçen yılı 900 milyon TL ciro ile kapattıklarını, 2018’de ise 1 milyar 250 milyon TL ciro hedeflediklerini söylüyor.
Kızılkaya, “Şu anda ciromuzun yüzde 7’si online satışımızdan geliyor. 2018’de bu oranı yüzde 10-15’lere çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.
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