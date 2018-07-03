Operasyonal kiralama 30 milyar TL’ye dayandı
Türkiye operasyonel araç kiralama sektörü geçen yıl araç sayısını yüzde 10,6 artırdı. Sektör böylelikle aktif büyüklüğünü 29 milyar TL’nin üzerine çıkardı.
Yakalanan bu olumlu ivmenin en önemli nedenlerinden birini kurumların risk yönetimine ağırlık vermesi oluşturuyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) 2017 raporuna göre, geçen yıl 13 milyar 854 milyon TL tutarında yeni araç yatırımı yapan operasyonel kiralama sektörünün filosundaki araç sayısı 365 bin 782 adede ulaştı.
Sektörün önemli oyuncularından Hertz Türkiye’nin Genel Müdürü Nur Hidayetoğlu, 2017 yılında yaklaşık 7 milyar 117 milyon TL vergi ödeyerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sunan sektörün en büyük tetikle-yicisinin şirketlerin uyguladığı risk yönetimi politikaları olduğunu söylüyor.
Hidayetoğlu, “Özellikle finans ve ilaç sektöründe faaliyet gösteren şirketler yeni araç satın almak yerine kiralama yoluna gidiyor. Kurumlara önemli kazanımlar sunan operasyonel kiralama sektörünün yakaladığı bu ivmeyi gelecek yıl da devam ettireceğine inanıyorum” diyor.
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