Opet, Doğu Avrupa’da şirket alacak
Geçen hafta ABD merkezli küresel piyasa araştırmaları şirketi Frost & Sullivan tarafından 2017’de “Mükemmelik Ödülü”ne layık görülen Opet’in genel müdürü Cüneyt Ağca’ya Londra’da düzenlenen ödül gecesinde davetli olarak eşlik etme fırsatı bulduk.
Opet, bu prestijli ödüle akıllı dolum sistemi, çağrı merkezi uygulaması ve temiz tuvalet kampanyasıyla hak kazandı. Bu ödülün kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Cüneyt Ağca, şirketin yeni dönem stratejisi açısından önemli bir bilgi veriyor.
Buna göre, Koç Holding’in yüzde 50 ortaklığının bulunduğu Türkiye’nin önde gelen akaryakıt şirketlerinden olan Opet, Türkiye’deki bin 500’ü aşkın istasyonun ardından yurtdışında büyüme kararı almış durumda.
Hedef Orta veya Doğu Avrupa’da bir ülkede, orta ölçekli bir dağıtım şirketini satın almak. Romanya ve Ukrayna öne çıkan ülkeler. Cüneyt Ağca, “Çok uzak yere gitmek istemiyoruz. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz. Avrupa’da yayılma hedefimiz var.
Büyük olasılıkla 2018 sonuna doğru imzayı atarız” diye konuşuyor. Bu yıl iç piyasanın yüzde 5 büyümesini beklediklerini ifade eden Cüneyt Ağca, kendi hedefleriyle ilgili olarak ise şunları söylüyor. Biz Opet olarak yüzde 7 büyüme hedefliyoruz.
77 yeni istasyonu ağımıza katacağız. 2017’de ciromuz 28,4 milyar TL oldu. Tüm satışlarda yüzde 17,8 pazar payıyla sektörün ikinci büyük şirketiyiz. Bu yıl pazar payımızı yüzde 18’e çıkarmayı hedefliyoruz.”
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