Optik sektöründe neler oluyor?
Gözlük deyip geçmemek lazım. Optik cam, çerçeve, kontak lens, solüsyon ve güneş gözlüğü de dahil edildiğinde optik pazarının büyüklüğü 1 milyar 250 milyon TLye çıkıyor.
2017 yılında yüzde 20’lik büyüme gösteren sektörün 2018’i ise mevcut ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyümeden kapatması bekleniyor. 2018’i durgun geçiren sektördeki diğer problem ise internet satışları. Bu pazarda yasal olmayan kontak lens satışları ise hemen hemen yüzde 20’lik paya sahip.
İnternette satılan ürünlerde denetim olmadığını söyleyen Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı Erol Harbi, “İnternetten online kontak lens satışının önlenmesi yönünde yıllardır birçok çalışma yürütmemize rağmen maalesef cezaların
düşük olması nedeniyle bu sorunun önüne tam geçilemedi.
Yasal olarak kazanılan mahkemeler bazı sitelerin kapanmasını sağlarken, yaptırımların az olması, alınan kararların uygulamaya sokulamaması gibi nedenlerden ötürü bazı siteler faaliyetlerine devam ediyor” diyor.
Bugün Türkiye’nin 25 şehrindeki toplam 36 depo-şubesiyle Opak Lens, toplam 6 bin 560 optik mağazanın yüzde 87’sine optik cam, kontak lens ve lens solüsyonu dağıtımı yapıyor.
Türkiye’de optik ürünlerin ancak yüzde 10’unun yerli olduğunu söyleyen Harbi, “Sektör olarak satışını yaptığımız ürünlerin yüzde 90’ı ithalat. Bizim Opak Lens olarak henüz proje aşamasında olan yerli üretim konusunda planlarımız da var” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?