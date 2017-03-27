Orka, hangi pazarlara girecek?
Damat, Tween ve D’S Damat markalarıyla faaliyet gösteren Orka Holding, erkek giyim sektörünün önemli şirketlerinden biri.
Yurtdışında 100, yurtiçinde ise 200 mağazası bulunan şirket, 2017’de yurtdışı odaklı büyümeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda yeni pazarları inceleyen şirket, İsveç, İsviçre gibi ülkelere kendi yatırımıyla girme kararı aldı.
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, İsviçre’de bu yıl dört mağaza birden açmayı planladıklarını söylüyor. Orakçıoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu yıl özellikle Avrupa’da hedeflerimiz büyük. Dünya modasının kalbinin attığı İtalya’da sadece birkaç ay içinde başarımızı ikiye katladık.
Geçen yılın son çeyreğinde aralarında Milano, Parma ve Cenova’nın da olduğu dokuz farklı kentte dokuz mağaza açtık. Bu yıldan itibaren Roma ve Floransa gibi marka kentlere de girerek mağaza sayımızı birkaç ay içinde 18’e çıkaracağız. Fransa’da lokasyon arıyoruz. Paris’te bu yıl mağaza açabiliriz.”
Orka Holding, Ispanya’da da iki mağazasına ek olarak Madrid’de çok kısa süre içinde 350 metrekare büyüklüğünde bir “flag ship” mağaza açmaya hazırlanıyor.
Orka’nın büyüme planları Avrupa ile de sınırlı değil. Meksika başta olmak üzere Güney Amerika’da 12 ülke için distribütörlük verilmesi planlanıyor. Güney Afrika ve BAE şirketin büyümeyi planladığı diğer ülkeler arasında.
Bu yılın sonunda yurtdışında 160, yurtiçinde de 220 mağazaya ulaşılması hedefleniyor. Bu yıl yüzde 25 büyümeyle cirosunu 600 milyon TL’ye çıkarmayı hedefleyen şirket, ihracat cirosunda ise 50 milyon dolara ulaşmayı planlıyor.
Bu yıl ayrıca 25 milyon TL yatırım planlayan şirket, bu rakamın 12 milyon TL’sini yurtdışında mağazalaşmaya harcayacak.
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