Ortaklığın ardından hedef büyüttü
Türkiye’de her yıl 1 milyonun üzerinde bebek dünyaya geliyor. Nüfus dağılımına daha yakından bakıldığında, 0-4 yaş arasında yaklaşık 5,5–6 milyon çocuk var.
Perakende, giyim, oyuncak, kişisel bakım, mama, mobilya, biberon, emzik gibi farklı sektörleri içeren bebek ürünleri pazarının büyüklüğü 8 milyar TL’ye kadar çıkıyor.
Yeni teknolojilerle büyüyen sektör pek çok yeni girişimin ortaya çıkmasını sağlıyor. MYCey de bunlardan biri. Sezin Aksin, 2006 yılının ekim ayında annelik deneyimlerimden yola çıkarak MYCey’i kurdu.
Emzirme ve destek minderiyle girdiği pazarda kısa sürede farklı ürünlerle yer almaya başlayan girişimci, yatırımcıların da dikkatini çekti. 2017 yılının ağustos ayında Wee Baby, MYCey’in yüzde 55 hissesine ortak oldu.
Bu ortaklığın ardından büyümesini hızlandıran MYCey, 2017 yılında yüzde 26 büyümeyle 1 milyon parça ürün satışı yaptı. MYCey Bebek Yönetici Ortağı Sezin Aksin, “Yurtiçinde 3 bin noktada bulunuyoruz.
Anneler ile bebeklerinin ihtiyaç duyacağı tüm temel ürünleri sunabilen ve annelerin birbirine tavsiye ettiği ilk beş markadan biri olmak temel hedefimiz” diyor.
2018 için yüzde 25 büyüme hedefleyen şirketin gündeminde şu sıralar yurtdışı var. Şu an yedi ülkeye ihracat yapan MYCey, bu sayıyı 20’ye yükseltmeyi hedefliyor. 2019 hedefi ise ihracatta yüzde 40 büyümek.
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