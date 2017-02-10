Otokoç’un ciro hedefi 6,2 milyar TL
Otokoç Otomotiv, Türkiye’ de 12 şehirde, Türkiye dışında ise altı ülkede araç kiralama faaliyetlerini sürdürüyor. 2016 yılını 5,3 milyar TL ciro ile kapatan Otosan Otomotiv, tarihînin de en yüksek binek araç satışını gerçekleştirdi.
Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir, 2017 yılı hedeflerinin 900 bin seviyelerinde oluşacak pazardan yüzde 8 oranında pay almak olduğunu, böylece toplamda, 2017 yılı için yüzde 16 artışla 6,2 milyar TL ciro hedeflerinin olduğunu anlatıyor.
Özdemir, 2017 yılında sektörde beklenen yüzde 10’luk daralmaya dikkat çekerek “Yeni yılda yurtdışı faaliyetlerimizi artıracağız. Araç kiralamada hizmet verdiğimiz yedi ülkede toplam 50 bin adetlik araç parkına ulaştık” diyor.
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