Otomotivciler, Avrupa’da lobi yapacak
Türkiye ile en büyük ihracat pazarı olan Almanya arasındaki siyasi gerilim, Türk iş dünyasında endişeye neden oluyor. Özellikle AB’ye motorlu taşıt ihracatında Japonya, Güney Kore ve ABD gibi devleri geride bırakarak ilk sırada yer alan Türkiye otomotiv sektörü, bu gerilimden şikayetçi.
Bu nedenle Almanya’ya yapılan otomotiv ihracatında büyük payı alan parça ve aksam üreticileri, Avrupa’da ilişkilerin iyileşmesi için lobi çalışması yapmaya karar verdi.
Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) girişimleriyle Almanya’daki muadil örgüt olan Alman Otomotiv Endüstrisi Derneği (VDA) ile birlikte iki ülkenin iş dünyasını yakınlaştırmak amacıyla bir dizi etkinlik yapılması planlanıyor.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, iki ülkenin de birbirleri için vazgeçilmeyecek birer pazar olduğunu vurguluyor. Kanca, “Alman müşterilerimizin Türk tedarikçilerden kısa vadede parça alımını azaltması beklenmez ancak gerginliğin devamı orta vadede iki ülkenin şirketlerinin de diğer taraf ile sözleşmelerini yenileyip yenilemeyeceğini gündeme getirir” diyor.
Mevcut tablonun daha olumsuza dönmemesi için Alman otomotiv sektörü ile yakınlaşma hamlesi başlattıklarını kaydeden Kanca, “Türkiye’nin 7,2 milyar dolarlık parça ve aksam ihracatının üçte birini Almanya’ya yapıyoruz. Amacımız ilişkilerin geriye değil ileriye gitmesini sağlamak” diye konuşuyor.
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