Otomotivciler gözünü Rusya’ya dikti
Türkiye ihracatının üst üste 12 yıldır lider sektörü olan otomotiv endüstrisi, en önemli ticari partnerlerinden olan Rusya ile işbirliği fırsatlarını geliştirmek ve ihracata ivme kazandırmak için MIMS Automechanika Moskova Fuarı’na katıldı.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) organizasyonunda gerçekleştirilen mili katılımda 47 Türk firması yer aldı.
Dünya otomotiv endüstrisinin en önemli fuarları arasında gösterilen fuarda, Türk firmaları büyük ilgi gördü.
Rusya’nın başkenti Moskova’da 27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen fuarda Türk firmaları yaklaşık bin metrekarelik alanda ürünlerini sergiledi.
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Rusya ve Türkiye’nin siyasi ve ekonomik açıdan ilişkilerinin düzelmesinin otomotiv alanında ikili ticarete ivme katmak için önemli bir fırsat yarattığını söylüyor.
Çelik, bu konuda şöyle konuşuyor: “Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türk otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 14,4 artarak 19,2 milyar dolara çıktı ve tüm zamanların ilk yedi ay rekoruna ulaştı.
Rusya’ya olan ihracatımız da aynı dönemde yüzde 57 artışla 273 milyon dolara yükseldi. 2018 yılının tamamında Rusya’ya yönelik otomotiv ihracatımızın 500 milyon dolara yaklaşmasını bekliyoruz.”
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