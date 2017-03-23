Otostat’ın ilk kiracısı kim oldu?
Etiler, Bodrum, Üsküdar ve Çekmeköy gibi Türkiye’nin en değerli bölgelerindeki inşaat yatırımlarıyla bilinen Gülan Grup, şimdilerde Sancaktepe’de 200 milyon TL’lik yatırımla hayata geçireceği Otostat yatırımına odaklandı.
Otostat Arena 324 dükkan kapasitesi ve hemen yanındaki 625 dükkan kapasiteli Otomer ile birlikte toplam 949 dükkanlık dev bir ikinci el otomotiv satış üssü olacak.
Proje ile otomotiv sektörünün öncü markalarının yetkili bayileri, ikinci el pazarında hizmet veren firmalar, galeriler ve otomobil tedarikçileri bir araya toplanacak.
Gülan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gülan, Otostat’ın daha satışa çıkmadan ilgi görmeye başladığını söylüyor.
Gülan, Otostat satışa çıkar çıkmaz en üst katındaki bin m2’lik alanın Türkiye’nin en büyük sanayi grubunun otomobil kiralama markası tarafından kiralandığını ifade ediyor.
Alp Gülan, tüm ısrarlara rağmen kiralama işlemini yapan grup hakkında bilgi vermese de bahsi geçen şirketin Otokoç olduğu tahmin ediliyor.
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