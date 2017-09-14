Özel markalı üreticiler gözünü WallMart’a dikti
Private Label yani özel markalı ürün üreticileri son dönemde kâr marjlarında yaşanan düşüşten dolayı yaşadıkları mutsuzluğu her platformda dile getirmeye başladılar.
120’den fazla üretici firmanın üye olduğu Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT), üreticilerin bu mağduriyetlerini çözmek için farklı bir uygulamaya başladı.
Üretim kalitesini kanıtlayan sertifika alımını teşvik eden dernek, şirketlerin yurtdışında WallMart, Aldi, Lidl gibi dev perakende zincirlerinin raflarına girmesi için uğraşıyor.
Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin cari açık olduğuna dikkat çeken PLAT Başkanı İmer Özer, bu çalışmayla ilgili şu bilgiyi veriyor: “Biz PLAT olarak üyelerimizin ihracatını kolaylaştırmak için bazı adımlar atmaya hazırlanıyoruz.
Bunlardan biri de üreticilerimizin BRC belgesi ile uluslararası üretim standartlarını belgeleyen sertifikayı uygun fiyata ve daha kolay şekilde almalarını sağlamak olacak. Üyelerimize bu yolu açacağız ve PL üreticilerinin ihracat kapılarını aralayacağız.”
Dernek ayrıca Türkiye’de uluslararası şirketlerin de katılacağı bir Private Label fuarı yapmaya hazırlanıyor.
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