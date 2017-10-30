Özgörkey, Brezilyalı Cutrale ile nasıl ortaklık kurdu?
Özgörkey Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özgörkey, Brezilya’dan onur nişanı aldı.
Rahmi Koç Müzesi’nde iş ve spor dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı davette Cemal Özgörkey’e devlet nişanını Brezilya Büyükelçisi Eduardo Gradilone takdim etti.
Brezilya Antalya Fahri Konsolosu da olan Cemal Özgörkey, bu ülkeyle olan iş bağlantısının Anadolu Etap ile başladığını söylüyor. Özgörkey, Anadolu Etap’ta Brezilyalı ortağı Cutrale ile işbirliğine gitmesinin perde arkasını ise şöyle anlatıyor: “2008’de Coca Cola ile beraber Özgörkey Holding olarak Türkiye’de endüstriyel meyve yetiştirmek üzerine bir ortak yatırım hakkında görüşüyorduk. Yakın dostumuz Muhtar Kent, bizleri Brezilyalı Jose Louis Cutrale’ye
yönlendirdi.
Projeyle ilgili görüşlerini almamız için tavsiyede bulundu. Kardeşim Armağan ile beraber kendisiyle tanışmak ve projemizden bahsetmek için Florida’ya uçtuk. Meyve plantasyonu sunumumuzu gerçekleştirdik.
Fakat doğrusu, Cutrale Ailesi’nin Türkiye’de bizimle bu yatırımda ortaklık yapmak için ne kadar hevesli olduğunu öngöremiyorduk. Ancak o akşam davet edildiğimiz şirket yıl sonu yemeğinde çalışanlara Türkiye’deki yeni iş ortakları olarak tanıtıldık.”
Cemal Özgörkey, geçen süreçte Anadolu Etap şirketinde Anadolu Holding ve Brezilyalı ortağıyla 500 milyon dolarlık yatırımı hayata geçirdiklerini söylüyor. Özgörkey, bunun henüz ilk etap yatırımı olduğunu, yeni girişimlerin devam edeceğini ifade ediyor.
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