Özsüt, Avrupa ve Ortadoğu’ya açılacak
Sefer Usta’nın 1938 yılında İzmir Kemeraltı’nda muhallebici olarak temelini attığı Özsüt, bugün dev bir tatlı fabrikasına dönüştü. Şubeleşmeye 1991 yılında başlayan Özsüt, 180’nin üzerinde şubeye ulaştı.
Türkiye’nin dört bir yanında yeni şubeler açmaya ve büyümeye devam edeceklerini söyleyen Özsüt Genel Müdürü Güçlü Şeneler, zincirlerine 2018 yılı sonunda 30 yeni franchise şube daha ekleyecekleri bilgisini veriyor.
Şeneler, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olmak üzere büyük şehirlerdeki mağaza sayılarını artırmayı ve henüz şubelerinin olmadığı illerde yer alarak Anadolu’da büyümeyi hedeflediklerini belirtiyor.
Yurtdışında da büyümeyi planladıklarını ifade eden Şeneler, “Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de üç mağazamız bulunuyor.
Özellikle Avrupa ve Arap ülkelerinden ciddi talepler alıyoruz. Yatırımcılarla görüşmelerimizi ve fizibilite çalışmalarımızı tamamladıktan sonra, öncelikli olarak bu coğrafyalarda aksiyon almayı planlıyoruz” diyor.
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