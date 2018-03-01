PAOSB’de yeni etaplar satışa çıktı
Türkiye, plastik sektöründe dünyanın yedinci, Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi konumunda. Türkiye için bu kadar önemli olan plastik sektörünün büyümesini hızlandırmak üzere çalışmalar yapılıyor.
Plastik sektörünün temsilcileri işlerini daha da büyütmek için Türkiye’nin ilk ihtisas OSB’si olan PAGDER & Aslan Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (PAOSB) bir araya geldi.
PAOSB Başkanı Fidan Aslan Eroğlu, PAOSB’nin 650 bin metrekareden oluşan ilk etabında plastik sanayiinden 69 firmanın yer aldığını ve bu firmaların tapularının teslim edildiğini söylüyor.
Bu yıl altyapı çalışmaları başlayacak olan OSB’nin 2019 sonunda devreye alınması planlanırken, ikinci ve üçüncü etap satışlarına da başlandı. PAOSB, ikinci bölge teşviklerinden yararlanan Kırklareli’de yer almasına rağmen, ihtisas OSB’si olması nedeniyle yatırımcılara üçüncü bölge teşviklerinden yararlanma fırsatı sunuyor.
Sanayiciye yüzde 30 daha ucuz enerji, yüzde 45 yatırım teşvikinden yararlanma imkanı ve modern altyapı imkanları sunan PAOSB, büyüme alanlarıyla birlikte plastik sektörünün yanı sıra mobilyadan tekstile, makinadan elektrik-elektroniğe, kauçuktan zücaciye ve ambalaja kadar imalat sanayiinin tümünü kucaklama potansiyeline sahip.
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