Paramount’un gözü Türk turistte
Titanik, Görevimiz Tehlike gibi ünlü filmlerin yapım şirketi Paramount Pictures Corporation’ın lisansını alan Dubai merkezli PHR FZ LLC, dünyadaki ilk otelini geçen hafta Target Investment Turizm İşletmeleri ile birlikte Bodrum’da açtı.
İlk otelini Dubai’de açmak için çalışmalar yapan şirket, Türkiye’de bir fırsat söz konusu olunca yönünü Bodrum’a çevirdi. Geçen yıl Jumeirah markasıyla hizmet veren otelin işletmesini aldıklarını söyleyen The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts Genel Müdürü Alessandro Redaelli, Paramount markasının 104 yıllık yaratıcı gücünü ve eğlence anlayışını sunarak diğer otellerden farklılaşacaklarını anlatıyor.
Hedeflerinin ise Türk turist olduğunu belirten Redaelli, en büyük farkı çalışanlarla yaratacaklarını ve ilk etapta onların memnuniyeti için bazı düzenlemeler yaptıklarını da belirtiyor.
İki defa el değiştirmiş bir otelin işletmesini Türkiye’de turizmin nispeten kötü olduğu bir dönemde almanın risk olduğunu söyleyen Redaelli, ancak Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını dile getiriyor.
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