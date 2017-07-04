PayU, Ortadoğu’nun çözüm merkezi olacak
Dünyanın en önemli medya ve e-ticaret markalarını bünyesinde bulunduran Naspers’ın Türkiye’deki iştiraki olan PayU, şu an 16 ülkede faaliyet gösteriyor.
Dünyada 200 binden fazla üye işyerine 250’den farklı lokal ödeme yöntemi sunan PayU, Türkiye’de 2011 yılının eylül ayında faaliyet göstermeye başladı ve 6 binden fazla aktif işletme ile çalışıyor.
Bu yıl 3 milyar TL ciroya ulaşacak şirketin global cirosu ise 20 milyar dolar. 40 kişilik ekip yakın zamanda 70’e çıkacak.
Beş yıl önce kurulduğu günden bugüne altyapı, server taşıma ve personel için 20 milyon doların üzerinde yatırım yapan şirket, önümüzdeki dönemde de yatırım yapmaya devam edecek.
Naspers’ın satın almasından sonra Türkiye’nin önemli bir bölge haline gelmesiyle yatırımlar da buraya yöneliyor. Şimdi yeni bir yatırım hazırlığı daha bulunuyor.
Ortadoğu’ya ödeme çözümü üretmek için Türkiye’nin hub (merkez) bölge seçildiğini söyleyen PayU CEO’su Emre Güzer, “Türkiye’nin hub bölge seçilmesi iki yıldır gündemdeydi.
Bu yıl ise yapılması için hazırlıklar başladı. Türkiye’de birçok ödeme ürünü geliştirip şirketlere sunuyoruz.
Artık buradan başka ülkelere de yeni ürünler geliştirip ihraç etmek istiyoruz” diyor. Şirket ayrıca ödeme kredisi ürününü Türkiye pazarına getirmeyi de hedefliyor.
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