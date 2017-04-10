Pegasus’tan 300 milyon dolarlık yatırım
Pegasus Hava Yolları’nda CEO’luk koltuğuna bir yıl önce oturan Mehmet T. Nane, şirketin bir yıllık performansını geçen hafta bir toplantıyla değerlendirdi.
Şirketin 2016 performansını rakamlarla veren Nane, zorlu yılda yolcu sayısını yüzde 8,1 artırarak 24 milyon yolcuya hizmet verdiklerini söyledi.
Ciroyu ise yüzde 6,2 artışla 3,7 milyar TL’ye taşıdıklarını anlatan Nane, havacılık sektöründe 2017 yılında temkinli bir iyileşme olmasını, asıl büyümenin 2018 itibarıyla gelmesini beklediklerini ifade etti.
Toplantı sonrası konuşma imkanı bulduğumuz Mehmet Nane, şirketin yeni yatırımları hakkında bilgi verdi. Geçen yıl yeni uçak alımlarına 450 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ifade eden Nane, bu yıl ise hedeflerinin 300 milyon dolarlık yatırım olduğunu kaydediyor.
Bu bütçenin önemli bir kısmıyla yeni uçak alımları yapacaklarını ve bu yıl altı yeni Airbus alacaklarını aktaran Mehmet Nane, şunları söylüyor:
“Yeni hatlarımız ile birlikte uçuş ağımızı 40 ülkede toplam 103 noktaya ulaştırdık. 20 Mart itibarıyla şirket aktiflerimiz arasında yer alan yedi adet Boeing 737-800NG uçağımızı da toplam 178,7 milyon dolar bedelle Air Lease Corporation’a sattık.
Ekim ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen satış işleminden elde edeceğimiz geliri, filomuza finansal kiralama yöntemiyle eklenmiş bu uçakların ödemesinde ve Pegasus’un yeni yatırımlarında kullanacağız.”
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