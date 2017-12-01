Pepee, kimlerle ortak oldu?
Animasyon sektöründe Pepee karakterini yaratarak Türkiye’de büyük ün kazanan Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu, çalışmalarıyla ile iş dünyasının da dikkatini çekmeyi başardı.
Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden Ali Koç, Ali Sabancı, Nevzat Aydın ve Varol Civil’in de aralarında yer aldığı bir grup işadamı, Düşyeri’ni büyütmek üzere şirkete ortak oldu. Yakın zamanda kamuoyuna duyurulması beklenen bu ortaklık, şirketin büyümesinde ve dünyaya açılmasında etkili olacak.
Düşyeri Çizgi Film Stüdyosu’nun kurucusu Ayşe Şule Bilgiç, Eskişehir Üniversitesi bünyesindeki teknokentte altı yıldan bu yana özel çalışmalar yapıyordu. Düşyeri’nin TEB, TİM ve Grow Up programı kapsamında Türkiye’den dünyaya açılabilecek beş şirketten biri olarak seçildiğini de hatırlatalım.
Bu kurumların mentorlüğünde dünyaya açılma planlarına hız veren şirket, büyüme stratejisi geliştirme, yurtdışı kontaklar kurma ve network oluşturulması gibi desteklerle yoluna devam ediyor.
Böylece Leliko, Ayas, Pepee gibi karakterlerin dizi bölümleri, filmleri ve lisanslı ürünleri ile dünyaya açılması için çalışmalar da hızlanmış durumda.
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