Perakendecilere not verecek
Perakende sektöründeki rekabet arttıkça AVM’ler için doğru lokasyon, doğru mağaza karması gibi konuların önemi de artıyor. Bünyesinde doğru markalara yer vermek isteyen şirketler artık yeni çözümler geliştirmeye başladı. Bunlardan biri de Rönesans Gayrimenkul.
450 bin metrekarelik kiralanabilir alanı yöneten şirket, perakendecilere özel bir yazılım geliştirdi. Önümüzdeki dönemde markaların mağaza sayısı, büyüme hızı gibi özelliklerine bakarak puan vereceklerini söyleyen Rönesans Gayrimenkul Genel Müdürü Hasan Şimşek, “Böylece her şirketin bir rating’i olacak.
AVM’lerimizde öncelikli olarak yüksek ratingi olan markaları tercih edeceğiz” diyor. Geçtiğimiz ay İzmir’deki Optimum Alışveriş Merkezi’ni 105 milyon Euro’luk yatırımla büyüten Rönesans Gayrimenkul, yatırımlarına devam ediyor.
Küçükyalı’da farklı bir mimari tasarımla hayata geçirdiği jenerasyon alışveriş merkezi Hilltown’u eylül ayında açmaya hazırlanan şirket, yeni projesinde yıllık 15 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor.
250 milyon Euro yatırım değerine sahip olan Hilltown hakkında bilgi veren Rönesans Gayrimenkul Genel Müdürü Hasan Şimşek, “Konsept mimarisi Amerikalı mimarlık ofisi Elkus Manfredi Architects imzası taşıyan projemiz açık alanlarıyla yeni bir deneyim sunacak” diyor. 450 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunan Rönesans Gayrimenkul, 2020’ye kadar bu alana yaklaşık 300 bin metrekare daha eklemeyi planlıyor.
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