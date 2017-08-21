Perform Türkiye, pazarı yüzde 40 büyütecek
Türkiye’de dijital spor içeriği markaları Maçkolik, Sahadan ve Goal.com’u geçen yıl satın alan İngiliz merkezli Perform, Türkiye’ye yeni roller ekliyor. Perform Türkiye, bu süreç içinde dünyanın farklı ülkelerindeki 47 ofis arasında en kârlı şirket olmayı başardı.
Bununla birlikte Perform Türkiye Genel Müdürü Emre Uğurlu’nun sorumluluğuna 34 ülke daha eklendi. Şu anda Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinden sorumlu olan Uğurlu, Türkiye’de geliştirilen içerik ve uygulamaları o pazara taşıyacaklarını söylüyor.
Emre Uğurlu, bukonuda şöyle konuşuyor: “Tüm bu yeni ürün ve içeriklerle pazarda yüzde 30-40’a varan büyüme hedefliyoruz. MENA bölgesindeki markamız Goal.com’un Türkiye’den farklı olarak haber ve yorum kısımları da var.
Orada daha çok içerik pazarlamasına ağırlık vereceğiz. Türkiye’deki başarılı projelerimizi de MENA bölgesine ihraç edeceğiz. Şu anda Türkiye’de geliştirdiğimiz Goallive.com ürünümüz, Perform satın almasıyla tüm dünyada kullanılmaya başlandı. Şu anda 115 ülkede kullanılıyor.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?