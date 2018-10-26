Peynir ihracatına başlıyor
Borusan Holding’in kurucusu Asım Kocabıyık’ın doğduğu köy olan Afyon Tazlar’da oğlu Ahmet Kocabıyık tarafından kurulan 38°30° Çiftliği, hedefine yurtdışını koydu.
Kocabıyık Ailesi, dört yıl önce 40 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği çiftlikten çıkan ürünleri ihraç etmeye hazırlanıyor. 6 milyon TL ciroya ulaşan çiftlikten çıkan ürünleri önümüzdeki yıl yurtdışı pazarlara açmayı planladıklarını anlatan 38°30° Çiftliği Genel Koordinatörü Kıvılcım Kocabıyık, burada yüzde 100 İtalyan teknolojisi ile taze, doğal ve katkısız ürünler ürettiklerini anlatıyor.
Bu ürünlere artık yurtdışından da ciddi bir talep geldiğini aktaran Kocabıyık, yılbaşından itibaren yöresel olgunlaşmış peynirlerle ihracata başlamayı hedeflediklerini belirtiyor.
Orta vadede ise cironun yüzde 50’sini ihracattan elde etmeyi hedeflediklerini kaydeden Kocabıyık, çiftlikte peynir üretiminin yanı sıra pastırma ve sucuk üretimine de başlayacaklarını söylüyor.
Öte yandan coğrafi işaret alma konusunda girişimleri olduğunu anlatan Kocabıyık, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bir ürünün coğrafi işaret sistemine girebilmesi için sadece o coğrafyada üretilebilmesi ve yöresel olması en önemli koşulu oluşturuyor. Ayrıca üretim süreçlerinde tarihin, geleneğin ve kültürün muhafaza edilmesi gerekiyor.
Afyon kaymağı için coğrafi işaret hakkını elde ettik. Çiftliğimizde ürettiğimiz geleneksel peynirler için de coğrafi işaret hakkını almayı umuyoruz.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?