P&G, satışlarını nasıl yüzde 50 artırdı?
Gillette, İpana, Orkid, Prima gibi markaların geliştiricisi olan ABD merkezli Procter and Gamble (P&G), son iki yılda veri tabanlı yenilikçi ürünler geliştirme konusunda önemli gelişmelere imza atıyor.
P&G Data Sorumlusu Üst Düzey Yönetici (CDO) Guy Peri, 16-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Global Girişimcilik Kongresi’ne katılmak için Türkiye’ye geldi. Peri, kongre sonrasında yaptığımız sohbette,
şirketin ilk araştırma departmanını 160 yıl önce kurduğunu hatırlatarak, “Veri bilimcilerden oluşan yeni yapılan-
mamızla iş süreçlerimizi geliştirmek ve yeni inovatif ürünler keşfetmek için çalışıyoruz” eliyor.
P&G Türkiye ^ ve Kafkaslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ise Türkiye’de de tüketicilere yönelik coğrafi ve demografik analizler gerçekleştirmeye başladıklarını vurguluyor.
Turnaoğlu, “İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da 15 bin mağazanın koordinatlarını belirledik ve ilgili bölgenin alım gücü, yaş grubu gibi demografik bilgilerine göre pazarlama çalışmaları yürüttük.
Bu sayede hedeflediğimiz mağazalarda satışımız yüzde 50 gibi rekor düzeyde artış gösterdi” diye konuşuyor.
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