Piyalepaşa’da geri sayım başladı
İstanbul’un gecekondu yerleşiminin yoğun olduğu semtlerinden biri olan Piyalepaşa’da 20 yıldır arazi geliştirme çalışmaları yapan Polat Grubu, bu bölgede İstanbul’a örnek olacak bir dönüşüme imza atıyor.
Bölgede Piyalepaşa İstanbul projesini geliştiren Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırım, burada 450 bin metrekarelik inşaat alanında, 4 milyar TL’lik yatırım yapıyor. Projede alışveriş sokağı, otel, ofis ve konutlar bulunuyor.
Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırım Genel Müdürü Kaan Yücel, bu yılın eylül ayında projenin 500 konutluk ilk etabını teslim edeceklerini, Eylül 2019’da alışveriş sokağının açılacağını söylüyor.
Bölgenin yaşamına farklı bir soluk getireceklerini ifade eden Yücel, “Alışveriş sokağımızda 140 mağaza olacak. Sokağı cadde AVM mantığıyla işleteceğiz. Bin 600 m2’lik bir alanımızda SPA ya da çocuk eğlence alanı yapmak üzere görüşmelerimiz sürüyor” diyor.
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