Platin Bilişim, yurtdışına açılacak
Güvenlik yazılımı konusunda faaliyet gösteren Platin Bilişim, Ayhan Bamyacı tarafından 2001 yılında kurulduktan sonra büyüme ivmesini sürdürdü.
Banka, telekom, enerji ve perakende sektörlerinden birçok şirkete siber saldırılara karşı güvenlik çözümleri sunan şirket, 52 kişilik bir ekibe sahip.
Platin Bilişim, Türkiye’deki büyümesini yurtdışına taşımak için de hazırlık yapıyor. Teknokentte 100 kişilik bir ekip oluşturup dünyaya güvenlik yazılımı hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyleyen Platin Bilişim Genel Müdürü ve kurucusu Ayhan Bamyacı, “2018 yılı hedefimiz yurtdışına açılmak.
AB ülkeleri ve İngiltere’de faaliyet göstermek istiyoruz. O ülkelerdeki yerli şirketlerle işbirliği yaparak hizmet vermek istiyoruz” diyor. Şirket, ilk yurtdışı işini ise havayolu şirketi Lufthansa ile yapıyor.
Ayhan Bamyacı, Lufthansa ile şirketin yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerde halihazırda hizmet verdiklerini, bunun bir iş ortağıyla beraber global alanda da sürmesini istediklerini kaydediyor.
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