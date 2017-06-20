Polonya’da sosyal medya platformu kuracak
Arif Ünver, 20 yılı aşkın süredir birçok finans ve yatırım kurumunda görev yapmış bir isim. Son olarak Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği’nin yönetim kurulu başkanlığını yürüttü.
Sonrasında ise girişimciliğe soyundu. Başlangıçta finans çevrelerinin buluştuğu bir sosyal platform kurma fikriyle yola çıktı. Ancak sonrasında, Türk mühendislerin ürünü olarak hayata geçen Finkafe, her kesime hitap eden bir platforma dönüştü.
29 farklı dil seçeneği, 20 farklı mikro bloğu ve 500 karakter kullanımıyla global platformlara meydan okuyan Finkafe, kullanıma açılalı bir yıl olmadan yaklaşık 100 bin takipçi sayısına ulaştı. Yıl sonunda bu rakamın 1 milyona ulaşması hedefleniyor.
Finkafe’yi hayata geçiren Mobil Finans Teknoloji Hizmetleri’nin (Mobifin) yönetim kurulu başkanlığını üstelenen Arif Ünver, şirketin 10’uncu ayında 50 milyon TL değerlemeye ulaşarak yedinci ortağını yatırımcı olarak çekmeyi başardığını söylüyor.
10 milyon TL’lik başlangıç yatırımı yapılan platformu yurtdışına da taşımayı planladıklarını söyleyen Ünver, şunları anlatıyor: “Rusya ve Çin’in kendi sosyal medya platformlarını kurmaları ilgimizi çekti.
Facebook ve Twitter varken bu ülkelerin kendi lokal sosyal medya platformlarını oluşturmaları enteresan geldi. Dünyada böyle bir trend var. Bundan yola çıktık. Yakında Polonya’nın lokal sosyal medya platformunu da biz kuracağız.
Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Körfez ülkelerini de hedefliyoruz. Önümüzde yıl 10’un üzerinde ülkede olmayı planlıyoruz.” Yakında mesajlaşma ve oyun alanındaki uygulamalarını da piyasaya sunacak olan şirketin halka açılması ya da 200 milyon dolar değerlemeye ulaştıktan sonra New York Borsası’na açılması planlanıyor.
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