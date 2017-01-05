PR şirketlerinin gündeminde ne var?
2016’nın yaşanan gelişmeler paralelinde sektörlerin temkinli davrandıkları bir yıl olduğunun altını çizen Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Ancak bilinçli şirketlerin stratejik iletişim danışmanlığı faaliyetlerine yatırımlarının olumlu olarak yansıdığını söyleyebiliriz.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Talep doğrultusunda ve rekabet açısından şirketler, satış kampanyalarının yanı sıra halkla ilişkiler çalışmalarıyla da farklı olmak ve konuşulmak üzerine projelerini aksatmadan yürüttüler.”
Gonca Karakaş, 2017 yılının sürdürülebilir kalkınmanın, stratejik iletişimin öneminin daha iyi
anlaşılacağı, sürdürülebilir kalkınma yönetimi, gündem yönetimi, lider iletişimi ve dijital iletişim modellerinin ön plana çıkacağı bir yıl olacağını düşündüğünü söylüyor.
2017 yılında sosyal medya uzmanlığı olmayan, içerik departmanı kurmamış, gündem yönetimi yapmayan, varlığını konvansiyonel medya ilişkileri ve etkinlik üzerine dayandıran ajansların zorlanacakları üzerinde duran Karakaş, “Kişisel bağlantıları üzerinden bireysel danışmanlık veren şahıs şirketlerinin de birleşerek hizmet kapsamlarını geliştirmelerini tavsiye ediyorum” diye konuşuyor.
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