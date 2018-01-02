Prometeon bayi ağını genişletiyor
Endüstriyel ve ticari lastik üreticisi Pirelli Prometeon, Türkiye’deki bayi ağını genişletme kararı aldı. Şirket, 2017’de 35 yeni bayi ile toplam bayi sayısını 142’ye çıkardı.
Pirelli Prometeon Türkiye Genel Müdürü Alp Günvaran, dünya genelinde 40 ülkede 8 bin çalışanı bulunan ve yıllık 1 milyar Euro ciroya sahip olan şirketin Türkiye operasyonunun sürekli büyüdüğüne dikkat çekiyor.
İzmit’teki fabrikasında yaptığı yıllık 800 bin adetlik üretiminin yüzde 60’ını ihraç eden Prometeon Türkiye, aynı zamanda 33 ülkenin de ana merkezi konumunda. Yani Alp Günvaran, 33 ülkeyi Türkiye’den yönetiyor.
Sektörün 2017’yi yüzde 10 büyüme ile kapatacağını dile getiren Günvaran, “2018’de pazar yine yüzde 10’a yakın büyüyecek. Biz ise sektörün iki katı büyümeyi hedefliyoruz” diyor.
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