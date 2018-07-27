Prototipleme laboratuvarı açıyor
Kurulduğu 2017 yılında 41 etkinlik ve eğitim prgramına ev sahipliği yapan İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi, İTÜ ARI Teknokent bünyesinde İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle yürütülen Innogate programı kapsamında yeni bir yatırıma imza atacak.
İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Deniz Tunçalp, önümüzdeki yıl hayata geçecek ve en son teknolojiyle donatılacak prototipleme laboratuvarıyla girişimcilerin prototiplerinin tasarım ve üretim süreçlerine yönelik destek olacaklarını söylüyor.
Tunçalp, şöyle konuşuyor: “İTÜ ARI Teknokent olarak ABD’de San Francisco ve Chicago’da, İngiltere’de Cambridge’de ofislerimiz var. Ayrıca dünyada yirmi noktada iş birliği yaptığımız Teknokent ve kuluçka merkezleri bulunuyor.
2018 – 2019 döneminde ülkemizden dünyaya açılan tüm teknoloji firmalarına gittikleri her ülkede ofis ve partnerlerimizle destek olmayı ve ülkemizin teknoloji ihracatını artırmaya katkı sağlamayı amaçlıyoruz.”
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