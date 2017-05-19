Raffles, expatların yeni adresi
Türkiye’de yaşayan yabancı yöneticiler (expat) daha çok ev konforunda otel hizmeti alabildikleri rezidansları tercih ediyor. 66 suitten oluşan ve kısa bir süre önce devreye giren Raffles Residence’ın hedefi de lüks ve konforu bir arada yaşamak isteyen expatlar oldu.
Kahya hizmeti veren Raffles Residence’in Türkiye’de yaşayan yabancı yöneticiler, yerli-yabancı işadamları ve Ortadoğulu turistler tarafından tercih edilmesi bekleniyor.
Özellikle Bebek ve Arnavutköy civarında ev kiralayan expatların yeni adresinin Raffles Residence olması hedefleniyor. Raffles İstanbul Genel Müdürü Christian Hirt, rezidansın yüzde 40’ının en az 30 gün ve üzeri, yüzde 60’ının ise ortalama 12-30 gün süreli konaklamalarda kullanılmasını beklediklerini söylüyor.
Raffles Residence Suite’in gecelik fiyatları 4 bin 500 Euro’dan başlayıp 6 bin Euro’ya kadar çıkıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?