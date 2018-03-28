Romanya’da dev ihale peşinde
Türkiye itfaiye aracı pazarının yüzde 55’ini elinde bulunduran Volkan İtfaiye, geçen hafta İzmir’de havalimanları için geliştirdiği yeni aracın tanıtımını yaptı. Volkan V45.1160-8X8 şasi kamyon, ana uçak yangın söndürme aracı LION Serisi, Volkan AR-GE Merkezi tarafından tasarlanıp geliştirildi.
Volkan İtfaiye Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tecim ile şirketin ikinci kuşak temsilcileri Yaşar, Hatice ve Duygu Tecim’in ev sahipliğinde yapılan etkinlikte konuştuğumuz İsa Tecim, amaçlarının Volkan İtfaiye’yi uluslararası pazarlarda daha güçlü hale getirmek olduğunu söylüyor.
Şirketin bu yıl 150 milyon TL ciro hedefi bulunuyor ve bunun yaklaşık yüzde 40’ı ihracattan geliyor. İsa Tecim, hedeflerinin bunu yüzde 75’e çıkarmak olduğunu söylüyor.
Tecim, “Son olarak Avrupa Birliği’nin desteğiyle Romanya dört yıllık bir süreçte 2 bin araçlık 500 milyon Euro değerinde bir ihale açtı. İhalede teklif veren dört şirketten biriyiz. Bu ihalede iddialıyız” diyor.
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