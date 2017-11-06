Rönesans, AVM işinde neyi değiştirdi?
Rönesans Gayrimenkul, Türkiye’nin en büyük AVM yatırımcılarından biri. Yedi farklı şehirde Optimum, Piazza ve Kozzy markalı sekiz alışveriş merkezi bulunuyor. Şirket, perakende sektöründe son birkaç yıldır yaşanan sıkıntılara rağmen, hız kesmeden yatırıma devam ediyor.
AVM alanında 2020’ye kadar 1,5 milyar Euro’luk yatırım hedefi bulunan şirket, 2018’de Maltepe’de Piazza projesini bitirmeyi planlıyor. Diğer taraftan şirketin İzmir’de ki iki projesiyle Bursa ve Antalya’daki projeleri için de çalışmalar devam ediyor.
Ayrıca kasım ayı başında Küçükyalı’da Hilltown isimli yeni bir AVM’nin açılışını yapmaya hazırlanan şirket, yoğun rekabet nedeniyle ayakta kalmak için artık AVM tasarımlarında farklılaşmaya gidiyor.
Hilltown bunun önemli örneklerinden biri. Yatay bir şekilde konumlanan AVM’nin en önemli özelliği, yüzde 20’sini yeme-içme alanlarının oluşturması. Rönesans Gayrimenkul Genel Müdürü Hasan Şimşek, Hilltown’u İstanbul’un yoğun temposunda yaşayan metropol insanının nefes alabileceği alışveriş ve eğlence kasabası konseptiyle tasarladıklarını söylüyor.
Şimşek, “Artık sektörde farklılaşmak gerekiyor. Bu noktada biz de Hilltown’u bölgenin ihtiyaçlarına göre tasarladık. İlk defa açık alanı bu denli fazla bir AVM yaptık. Yeme-içme alanlarına daha fazla yer verdik” diyor.
250 milyon Euro yatırım değerine sahip Hilltown’un 63 bin metrekare kiralanabilir alanı ve yaklaşık 2 bin metrekare eğlence alanı bulunuyor. Ayrıca AVM’de küçük bir performans sanatları merkezi bulunacak. Sık sık kültür sanat etkinliklerine de yer verilecek.
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