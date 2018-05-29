Rossmann’ın hedefi 400 mağaza

Mayıs 29, 2018 0 Yorum 152 Okunma
Rossmann’ın hedefi 400 mağaza

Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra organik-vegan kozmetik ürünlerini aynı çatı altında toplayan Alman perakende devi Rossmann, Türkiye’de büyümeye devam ediyor.

Türkiye pazarına 2010 yılında giren ve geçen süreçte 104 mağaza sayısına ulaşan Rossmann, bu rakamı yıl sonunda 120’ye taşımayı hedefliyor.

Yeni dönem hedeflerinin 400 mağazaya ulaşmak olduğunu aktaran Rossmann Türkiye Genel Müdürü Bilgin Çiftçi, kağıt ürünlerinde Türkiye’de üretim kararı aldıklarını söylüyor.

Kağıt ürünlerinde fason üretime başladıklarını ve bunu yeni ürünlerle devam ettireceklerini kaydeden Çiftçi, kısa bir süre içinde Zorlu Center AVM’de 220 metrekarelik bir alanda mağaza açmaya hazırlandıklarını da söylüyor.



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