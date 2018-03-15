Royal Halı yurtdışına yöneldi

Mart 15, 2018 0 Yorum 174 Okunma
Royal Halı yurtdışına yöneldi

Gaziantep merkezli Naksan Grubu, FETÖ soruşturmaları sonrasında TMSF tarafından yönetiliyor.

Geçen hafta grup şirketi Royal Halı ile iştirakleri Atlas Halı ve Pierre Cardin yeni sezon ürünlerini tanıtmak üzere Antalya’da bayileriyle buluştu.

Burada Yıldız Holding iştiraki Bizim Toptan şirketinden transfer edilerek Royal Halı’da genel müdürlük görevine getirilen Mehmet Nazif Koca ile konuşma imkanı bulduk. Koca, şirketin iç pazarın yanında ihracat tarafında da daha aktif olacağını söylüyor.

Amerika, Ortadoğu ve Avrupa pazarlarında aktif olduklarını söyleyen Koca, yeni pazar olarak Afrika’ya dikkat çekiyor.

Şirketin satışlarının yüzde 30’u ihracattan geliyor. Koca, bu yıl ihracat rakamını 4 kat artırma hedefinde olduklarını kaydediyor.



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