Royal Halı’nın rotasında ABD ve Avrupa var
TMSF’nin yönetiminde bulunan Naksan Holding’in yönetim kurulu üyesi ve genel koordinatörü Mahmut Birlik ve yönetim kurulu üyesi Yaşar Atılgan ile Royal Halı, Atlas Halı ve Pierre Cardin Halı markalarının yeni dönem planlarını konuştuk.
Üç markanın Türkiye çapında bin 300 satış noktası olduğu bilgisini veren Mahmut Birlik, yıllık halı üretimi kapasitelerinin 4 milyon metrekareyi aştığını söylüyor.
Yönetimi devralmalarından sonraki geçiş sürecinin ardından özellikle son 1,5 aydır Royal Halı’ya odaklandıklarını belirten Birlik, “Üretimin yüzde 20’sini ihraç ediyoruz. Royal BCF markasıyla ürettiğimiz halı ipliğini dahil ettiğimizde ihracat oranımız yüzde 55’e çıkıyor” diyor.
Şirketin planları arasında, ihracatta üretimin kalitesine paralel olarak üst segmentteki ABD ve Avrupa pazarlarına öncelik vermek ve AR-GE yatırımlarını artırmak var.
Halka açık bir şirket olan Royal Halı’yı borsa yatırımcıları da yakından takip ediyor. Yatırımcılarının güvenini boşa çıkarmayacaklarını kaydeden Yaşar Atılgan, “Naksan Plastik’te 2017 itibarıyla 300 ton üretim kapasitesine ulaştık.
Bu oranı yıl içinde 450 tona çıkararak kârlılığa katkı sağlayacağız. Plastikteki başarı, Royal Halı’yı da ayağa kaldırarak yatırımcısına kazandıracak” diye konuşuyor.
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