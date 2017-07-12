Sakura girişimcilerinin sayısını artıracak
İklimlendirme sektöründe dünyada 18 milyar dolan aşan ciroya ulaşan Daikin, Türkiye’de de en hızlı büyüyen şirketlerinden biri oldu ve geçen yıl cirosunu 1 milyar TL’ye taşıdı.
Büyürken girişimciliği de desteklemeyi ihmal etmeyen şirket, Sakura girişimcilik programıyla 22 gencin kendi işini kurmasına öncülük etti.
Daikin Türkiye CEO’su Haşan Önder, toplumsal faydayı sadece üretim ile sınırlandırmadıklarını, topluma fayda sağlayacak önemli projeler geliştirdiklerini de söylüyor.
Daikin Sakura Kadın Girişimci Programı’nın da bu projelerden biri olduğunu belirten Önder, iklimlendirme sektörüne kadın girişimciler kazandırmak için yola çıktıklarını belirtiyor.
Önder, “KalDer ve KOSGEB tarafından da desteklenen Sakura Kadın Girişimci Programı ile şu ana kadar üniversiteden yeni mezun olmuş 22 genç kızımızı kendi işinin patronu yaptık.
Eğitimin yanı sıra maddi destek sağlayarak yaşadıklan bölgelerde Daikin Shop’larını açan Sakura girişimcilerimizin başarıları ile örnek olmaları için çalışıyoruz. Hedefimizde Sakura girişimcilerinin sayısını artırmak var” diyor.
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