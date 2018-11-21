Sanayiye 1 milyar dolar daha yatıracak
İstanbul Havalimanı’nda imzası bulunan beş şirketten oluşan konsorsiyuma liderlik eden Cengiz Holding, 2023 yılına kadar sanayide 1 milyar dolarlık yatırım yapacak.
Cengiz Holding’in genel müdür yardımcısı Murat Ergönül, İstanbul Havalimam’ndan yapılan ilk yurtdışı seferi olan Kıbrıs uçuşunda ekonomi basınıyla bir araya geldi.
Ergönül, Eti Bakır, Eti Alüminyum gibi kapanmak üzere olan firmaları satın alarak 10 yılda toplam 1 milyar 175 milyon dolar yatırım yaptıklarını ve bu şirketleri ekonomiye tekrar kazandırdıklarını dile getirdi.
Murat Ergönül, “Ardından 1,2 milyar dolar yatırımla Mardin’deki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’ni inşa ettik.
Mardin’e alınacak bin 500 kişiyle birlikte sanayi şirketlerimizdeki toplam istihdam 6 bin kişiyi aşacak” dedi.
Devreye aldıkları yatırımlarla cari açıkla mücadeleye de büyük destek verdiklerini kaydeden Murat Ergönül, şunları söyledi: “2023 yılında Eti Bakır ve Eti Alüminyum’un devam eden 1 milyar dolar yeni yatırımının tamamlanmasıyla yılda yaklaşık
2 milyar dolarlık açığı ikame edeceğiz. Cari açığının yaklaşık 50-60 milyar dolar olacağını düşünürsek, yaklaşık yüzde 4’ünü karşılamış olacağız.”
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