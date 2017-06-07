Saray Holding’ten jeotermalde yeni yatırım
Karaman merkezli Saray Holding, gıda ve enerji başta olmak üzere mobilya, teknoloji, ambalaj, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki yatırımlarıyla bilinen bir grup. Geçtiğimiz yılı 516 milyon TL konsolide ciro ile tamamlayan Saray Holding, enerji yatırımlarına hız verdi.
Saray Holding ve Acarsan Holding ortaklığıyla 2012 yılında kurulan GreenEco Enerji Elektrik Üretim ile jeotermal enerji üretimine Denizli’nin Sarayköy Tekkehamam bölgesinde başlayan grup, bu yıl enerjide yeni projeleri gündeme aldı.
Saray Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Özdağ, bu yıl başlayan GreenEco’da 240 milyon dolarlık bir yatırımla üretimi katlayacaklarını belirtiyor. Denizli’de devreye alınacak ikinci etap yatırımla 51,2 MW kurulu güç ve yıllık 434 milyon KWh üretim kapasitesine ulaşılması planlanıyor.
Bu yeni enerji yatırımıyla birlikte GreenEco’da 450 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Özdağ, “Holdingimiz tüm iştirakleriyle birlikte 2 bin 100 kişiyi istihdam ediyor. Yeni yatırımlarla bu sayı daha da artacak” diyor.
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