Satın alma profesyonelleri buluşacak
Satış, pazarlama ve finans departmanlarına destek veren bir departman olarak konumlandırılan satın alma, bugün şirketlerin en çok önem verdiği birimlerden biri haline geldi.
Ekonomist olarak “Satın Alma 50 Lideri” araştırmasını her yıl düzenli olarak açıklıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu stratejik pozisyonun yöneticileri bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Türkiye Satınalma Profesyonelleri ve Yöneticileri Derneği (TÜSAYDER) tarafından organize edilen VII. Türkiye Satınalma ve Tedarik Yönetimi Zirvesi (STZ’17), “Geleceği Değiştir” sloganı ve “Milli Satınalma 4.0” teması ile 2 Aralık’ta satın alma profesyonellerini İstanbul’da buluşturacak.
Zirvede önemli birkaç gündem maddesi var. TÜSAYDER Türkiye’nin ilk satın alma 4.0 projesini AB’nin STK’lara özel hibe programına sundu. Projenin incelendiğini söyleyen TÜSAYDER Başkanı Gürkan Hüryılmaz, “Şu an sonucu bekliyoruz. Projelere azami 60 bin Euro, asgari 40 bin Euro destek sağlanacak.
Bu sektör için önemli bir adım olacak” diyor. Ayrıca zirvede bu yıl “Purchasing Excellence 2017” kapsamında yapılacak olan “En iyi Satınalma 4.0 Projesi”ne de ödül verilecek. Bir de sektörde 25 yıldır çalışan profesyonellere ilk kez satın alma mesleki hizmet ödülü verilecek.
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