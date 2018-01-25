Satın almalarla Türkiye’de hedef büyüttü
Kemal Kükrer markasıyla sirke, nar ekşisi gibi sıvı soslar üreten Türkiye’nin köklü markalarından Kükre Gıda’yı ve Yıldız Holding bünyesindeki hazır çorba, bulyon, çeşni ve toz tatlı kategorilerinde üretim yapan Örgen Gıda hisselerini satın alan 109 yıllık Japon şirketi Ajinomoto, Türkiye’de büyümeyi hedefliyor.
10 milyar doların üzerinde ciroya sahip olan ve 30 ülkede faaliyet gösteren şirket, 2011 yılında girdiği Türkiye pazarına bugüne kadar 500 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı.
Global devin Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgedeki yatırımlara yeni başladığını belirten Örgen Gıda ve Kükre Gıda İcra Kurulu Başkanı Sinan Altun şu bilgileri paylaşıyor: “Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ‘yükselen yıldızlar’ grubu Ajinomoto’nun cirosunun yüzde 2’sini oluşturuyor.
Şirketin hedefi Türkiye’yi coğrafi üs haline getirerek 2020’ye kadar bu oranı yaklaşık 4 katına çıkarmak. Türkiye, Ortadoğu, İran, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Rusya için bir üs olacak.
Şirket, şu anda dünya gıda ve içecek markaları arasında 14’üncü sırada. 2020’de ilk 10 marka arasına girilmesi hedefleniyor.
Öte yandan şirketin dünyada farklı ülkelerde 24 AR-GE merkezi var. Umarız önümüzdeki 3-5 yıl içinde bir AR-GE merkezi de Türkiye’de açılır.”
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