Schindler, yerli ortak arıyor
İnşaat sektöründeki büyüme, yeni konut, ofis ve AVM projelerinin hayata geçirilmesi birçok sektörü büyütüyor. Bunlardan biri de asansör. Türkiye asansör pazarı yıllık 30 bin adet üretime ve 450 milyon Euro’luk hacme ulaşmış durumda.
İnşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak her yıl büyüyen Türkiye asansör pazarı, bu özelliği ile yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor. İsviçreli Schindler şirketi, Türkiye’deki büyüme potansiyeli nedeniyle asansör üreticisi yerli bir markayı satın almayı planlıyor.
Şirket bu yolla Avrupa ve Çin’deki üretim tesislerine Türkiye’yi de eklemeyi hedefliyor. Schindler Türkeli Asansör Sanayii Genel Müdürü Zafer Kabadayı, dünyanın büyük asansör firmalarının yatırım yapmak üzere gözlerinin Türkiye’de olduğuna dikkat çekiyor.
Kabadayı, “Türkiye’de üretim yapan yerli bir firmanın majör hissesini alarak Türkiye’de üretim yapmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda biri sonuca yakın olmak üzere 2-3 firma ile görüşüyoruz. Bu satın alma firmanın büyüklüğüne göre 20 ile 70 milyon TL arasında bir bütçeyle olabilir.
Önümüzdeki beş yıl içinde Türkiye’deki büyüme planlarımız çerçevesinde başka şirket alımı da gerçekleştirebiliriz” diyor. Üçüncü Havalimanının asansörlerini de üreten Schindler, 2016 yılında 3 bine yakın asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant sattı. Bu yılki hedefi ise yüzde 20 oranında büyümek.
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