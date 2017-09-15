Scotty, İzmir’e açılıyor
Online araç çağırma hizmeti, yerli yabancı oyuncularla artık yoğun rekabetin yaşandığı bir alan. İstanbul’un trafik çilesi bu alanda yeni bir girişimi daha hayata geçirdi.
Yüzbinlerce kullanıcıyı trafik çilesinden kurtarma hedefiyle hayata geçen motosikletli paylaşım uygulaması Scotty, kısa sürede 100 bin yolcuya ulaştı bile.
2017 yılında küçük bir fikirle hayata geçen ve dört ayda 100 bin kullanıcıya ulaşan yolculuk paylaşım uygulaması Scotty, İstanbul’dan sonra İzmir’e de giriş yaptı. Scotty’nin kullanıcıları, bireysel motosiklet kullanıcılarıyla yolculuklarını paylaşıyor ve istedikleri yere ulaştırılıyor.
Android ve iOS marketlerden yüklenebilen uygulamaya dahil 700 motosiklet var. Bugüne kadar 600 bin dolar yatırım alan yüzde 100 Türk girişimi olan Scotty’nin kurucusu Tarkan Anlar, dünyanın önde gelen yatırımcılarından gelen teklifleri değerlendirmek için yakın zamanda Silikon Vadisi’ni ziyaret edeceklerini de söylüyor.
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