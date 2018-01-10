Seba, üç yeni projeye başlayacak
İnşaat sektöründe 23 yıldır ağırlıklı olarak İstanbul ve Bodrum’da gayrimenkul projeleri geliştiren Seba İnşaat, İstanbul’un yeni gelişim aksı Kağıthane-Cendere bölgesinde üçüncü projesi olan Seba Suites’i satışa sundu.
110 milyon TL’lik yatırımla 7 bin 256 metrekare arazi üzerine konumlandırılacak olan proje, iki blokta 144 konut ve 23 ticari üniteden oluşuyor.
Seba İnşaat, ilk olarak Ayazağa’da gerçekleştirdiği Seba Office Boulevard projesinin teslimlerini yaparken, Cendere’de 202 daireden oluşan Seba Flats adındaki lüks konut projesinin inşasına ve satışlarına da 2019 yılında teslim etmek üzere devam ediyor.
Seba İnşaat Yönetim Kurulu Eş Başkanı Engin Keçeli, Kağıthane’de Adil Işık Fabrikası’nın yerine yapılan Seba Suites’in ardından 2018 yılında toplamda 850 milyon TL’lik yatırım yapılacak olan üç yeni projeye başlayıp bunları satışa sunmayı planladıklarını söylüyor.
Seba İnşaat’ın 2018 yılının temmuz-ağustos döneminde satışa sunmayı planladığı projelerden ilki, Cendere’deki Seba Ofis’in yanında yer alan ve 11 bin 500 metrekarelik arazide 280 daire olacak. İkincisi Tarabya’da 19 bin 500 metrekare alanda kat karşılığı bir proje olarak yapılacak. Üçüncüsü de Ulus’ta şirketin 20 dönümlük kendi arsasında 20 bin metrekare alanda 80 daireli olarak gerçekleştirilecek.
Cendere’nin İstanbul’un en hızlı gelişen bölgelerinden biri olduğuna vurgu yapan Engin Keçeli, “Bu bölgede satışlar çok kolay. Metrekaresi 8 bin 800 TL’den satışa çıktık ve satışlarımız gayet iyi gidiyor” diyor.
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