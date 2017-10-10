Sektörün üzerinde büyüme hedefliyor
Türkiye’de bin 500 civarında şirketin faaliyet gösterdiği özel güvenlik sektörü, 12 milyar TL’lik bir hacme sahip.
12 bini aşkın çalışanı olan ve 400’e yakın kurumsal şirkete hizmet veren Bilkent Holding şirketlerinden Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri, yaklaşık 500 milyon TL cirosuyla bu sektörde başı çeken şirketlerden birini oluşturuyor.
25’inci yılına girecek olan şirket, yurtiçinin yanı sıra İtalya, İspanya gibi ülkelerde liman ve marina güvenliği alanlarında güvenlik danışmanlığı yapıyor.
Sektörün her yıl yüzde 5-6 oranında büyüdüğünü, şirketlerinin ise yüzde 7-8 oranında büyüme hedeflediğini söyleyen Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Genel Müdürü Bora Doğualp, resmi verilere göre 2011 yılında 147 bin 474 olan özel güvenlik personeli sayısının 2017 yılında 284 bin 400’e ulaştığına dikkat çekiyor.
Doğualp, “Özel güvenlik pazarı ise yaklaşık 12 milyar TL’yi bulan bir sektör haline geldi. Bunlar aslında aktif çalışan özel güvenlik görevlisi sayıları. 5188 sayılı yasa kapsamında özel güvenlik görevlisi kimlik kartı almış olanların toplam sayısı ise yaklaşık 1 milyon” diyor.
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