Seramikçiler, ‘stratejik vizyon’ istiyor
Dünyada kaplama malzemelerinde sekizinci, sağlık gereçlerinde ise dördüncü en büyük üretici olan Türkiye seramik sanayi, Avrupa’nın lider sağlık gereçleri üreticisi ve ihracatçısı.
2016’da seramik kaplamada üretim içinde ihracatın payı yüzde 24,5, seramik sağlık gereçlerinde ise yüzde 40,5 oldu.
2017’yi yüzde 9’luk büyümeyle kapatması beklenen sektör, önümüzdeki 10 yıl için yeni bir stratejik bakış açısı oluşturma hazırlığında.
Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ile ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından hazırlanan ve 17 sanayi sektörünün değerlendirildiği Türkiye İhracat Katkı Endeksi’ne göre, inşaat seramikleri yüzde 18,3’lük oranla üçüncü çeyrekte ihracata katkı oranı en yüksek sektör oldu.
Bunu giyim eşyası, mobilya ve gıda ürünleri takip etti. TSF Başkanı Erdem Çenesiz, ekonomi yönetiminin seramik konusunda ileri teknoloji ve katma değerli ürün eksenli bir bakış açısına sahip olması gerektiğinin altını çiziyor.
Çenesiz, “Seramik ve benzeri kapasite fazlası olan sektörlerde yatırım teşvikleri mutlaka ihracat taahhüdüne bağlanmalıdır.
Bu endeks ile de ortaya konmuştur ki, seramik sektörü desteklenirse 10 yıl sonra şu anki durumundan çok daha fazla mutlak katkı sağlar hale gelecektir” diyor.
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