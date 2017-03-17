Seramikçiler, Unicera ile ihracatta atak yapacak
Son birkaç yılda ihracatta kan kaybederek iç piyasaya yönelen 3 milyar Euro büyüklüğündeki seramik sektörü, yeniden dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Dünya üzerinde seramik kaplama malzemelerinde dokuzuncu, seramik sağlık gereçlerinde dördüncü en büyük üretici ülke olan Türkiye, seramik karolarda ise Avrupa üçüncüsü.
Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Genel Sekreteri Germiyan Saatçioğlu, ihracat pazarlarındaki gerileme ve hammadde fiyatlarındaki artış nedeniyle yöneldikleri iç pazarda 230 milyon metrekarelik satışla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını söylüyor.
Sektör bugünlerde ise ihracatta yeniden atak yapmak için dünyaca ünlü Unicera Fuarı’nı düzenlemeye hazırlanıyor. 29’uncu Unicera Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, 8-12 Mart 2017 tarihleri arasında CNR Expo Yeşilköy’de düzenlenecek.
Bugüne kadar hedef pazarlarının Ingiltere, Almanya, Fransa ağırlıklı olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olduğunu belirten Germiyan Saatçioğlu, “Önümüzdeki dönemde ise başta ABD pazarı olmak üzere Afrika, Asya ve Uzakdoğu ülkelerine yöneleceğiz” diyor.
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