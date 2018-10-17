Sert kış ihracata yarayacak
Türkiye’de iç talebin giderek düşmesi, ihracata yönelik üretimi artırıyor. İhracata yoğunlaşan şirketlerden biri de Granz Tekstil.
Henüz 4 yıllık bir şirket olan Granz Tekstil, İstanbul ve Bursa’da bulunan fabrikalarında atkı ve bere üretimi gerçekleştiriyor.
Üretiminin yüzde 50’lik kısmını ağırlıklı olarak İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya, İsviçre gibi ülkelere ihraç eden şirket, yurtdışından gelen yoğun talep nedeniyle üretim miktarını artırma kararı aldı.
Geçen yıl 500 bin parçalık üretim gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise üretim miktarlarını 850 bin parçaya çıkardıklarını belirten Granz Tekstil sahibi Hüseyin Yolcu, “Avrupa ülkelerine olan ihracatımızda yüzde 70’lik bir artış söz konusu.
Kışın çok sert geçtiği bu ülkeler ürünlerimize çok rağbet gösteriyor” diye konuşuyor.
Ortadoğu ve Afrika ülkelerine de ihracat yaptıklarını söyleyen Yolcu, bu yıl daha önce girmedikleri pazarlara girerek ihracat rakamlarını ikiye katlamayı planladıklarını da sözlerine ekliyor.
Geçen yıl 17 milyon TL ciroya ulaşan Granz Tekstil, bu yıl ise 25 milyon TL ciro hedefliyor.
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