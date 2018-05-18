Sessiz sedasız büyüyor
Boyner Holding, Türkiye’de perakende denilince ilk akla gelen şirketlerden biri. Holding, ağırlıklı olarak Boyner ve Beymen markalarıyla öne çıkıyor.
Aslında holdingin perakendede sessiz sedasız büyüdüğü üç markası daha var. Bunlar NetWork, Que ve Divarese markaları ve geçmişleri 1990’lı yıllara kadar dayanıyor.
1999 yılında Türkiye’de iş kadınlarına hitap eden ilk marka olarak NetWork’ün lansmanı yapılırken 2007 yılında Que markası lanse edildi.
2008 yılında bu iki marka Ay Marka çatısı altında birleşirken 2010 yılında ise Divarese operasyonu Ay Marka Mağazacılık’a dahil oldu.
Bugün NetWork, Que ve Divarese Türkiye genelinde 180 şubeye ulaşmış durumda. 2018’de bu üç marka için 12 şube daha açılması hedefleniyor.
2019 hedefinde ise yurtdışına açılmak var. Üç markanın bağlı olduğu Ay Marka Mağazacılık’ın genel müdürü Eren Çamurdan, yurtdışı açılımında Doğu Avrupa ve Ortadoğu’ya öncelik vereceklerini söylüyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?