Sessiz sedasız dünya ikincisi oldular
Türkiye kamuoyu bugünlerde kurlardaki artışı tartışadursun, biz sizin dikkatinizi birkaç dakikalığına da olsa, ekonomik gelişmişlikte eğitimin önemini ispatlayan umut verici bir habere çekmek istiyoruz.
Dünyanın en prestijli robot yarışmalarından bir olan ve Silikon Vadisi’nden birçok şirketin sponsorluk yaptığı Ro-boRave’de bu yıl Türk öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.
2001 yılından bu yana Amerika’nın New Mexico eyaletinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından robot tutkunlarının 16 yıldır buluştuğu RoboRave International Robotics Education and Competition’da İzmir Amerikan Koleji (ACI) Maker Kulübü’nün öğrencileri, yarışmanın en prestijli kategorisi olan Girişimcilik Kategorisinde Dünya ikincisi oldular.
Öğrenciler ayrıca “En iyi Reklam Video Ödülü” ve “En İyi Küçük İşletme (KOBİ) Ödülü”ne de layık görüldüler. Öğrencilerin ürettiği projede, cekete monte edilen eldiven, işitme engellilerin kullandığı el hareketlerinden oluşan alfabeyi sese ve yazıya dönüştürüyor.
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