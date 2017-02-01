Siber güvenlik için eleman aranıyor
Son dönemde öne çıkan siber güvenlik konusunda ciddi bir atağa kalkan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Ulusal Siber Güvenliği Strateji ve Eylem planı çerçevesinde siber güvenlik uzmanı alımı başvurularını kabul etmeye başladı.
Vodafone’un 4,5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ’lerle etkin iletişim kurmak ve işbirliği yapmak üzere başlattığı seferberliğe destek veren BTK’nın Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, toplantı sonrası yaptığımız kısa sohbette kurumun gündemindeki siber eleman alımından söz etti.
Sayan, kurum olarak başta siber güvenlik elemanı olmak üzere gelen başvuru taleplerini dikkatle değerlendirdiklerini söylüyor. Ömer Fatih Sayan, bu konuda şöyle konuşuyor: “İhtiyacımız olan kadarını alıp eğiteceğiz. Diğerlerini ise kamuya ve şirketlere yetişmiş eleman olarak sunacağız.
Buradaki kapasitemizi artıracağız. Siber güvenlik elemanı sıkıntısına çözüm sunarken veri güvenliğini sağlayacak sistemi kurmak ise ana hedefimiz. Veriler yurtdışında saklanıyor ve VPN ile tünel kazılıyor. Tüm bu sistemlerin güvenli şekilde oluşması stratejimiz olacak.”
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