Silverline, mutfak ürünlerini konuşturacak
Sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da adından söz ettiren, Avrupa’nın en büyük ankastre mutfak üreticilerinden biri konumuna gelen Silverline, yeni nesil ürünleriyle Avrupa’daki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
2017 yılında 370 milyon TL ciroya ulaşan şirket, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine olmak üzere 70 ülkeye ihracat yapıyor.
Geçen hafta Silverline CEO’su Mustafa Laçin ile sektörün en önemli fuarlarından biri olan Milano Eurocucina Fuarı’nda konuştuk. Bu fuara girebilmek için çok çalıştıklarını anlatan Laçin, “Hedefimiz ihracat pazarlarını geliştirmek ve payımızı artırmak.
Bunun için tasarım ve teknolojide yarattığımız farklar büyük öneme sahip” diyor. Silverline, AR-GE çalışmalarının sonucu olarak, akıllı mutfak projesinin ilk ürünü akıllı davlumbazın lansmanını Eurocucina’da yaptı. Yine ilk kez fuarda tek yüzeyde ocak ve davlumbazları birleştiren hibrit modellerini gösterdi.
Mustafa Laçin, İOT teknolojisiyle birbiriyle konuşabilen mutfak ürünlerinin sayısını artıracaklarını anlatıyor. Ürünlerin seri üretimine
2019 yılı içinde başlanacak. Laçin, hedeflerinin ağırlıklı olarak ihracat pazarlarına olmak üzere yeni nesil ürünlerin ciro içindeki payını ilk etapta yüzde 10’a çıkarmak olduğunu kaydediyor.
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